I Pentatrè in concerto a Santa Maria in Fontibus

In occasione della ricorrenza del beato Angelico, protettore di tutti gli artisti e santo patrono dell’UCAI, sabato 22 febbraio alle ore 16:30 nella Chiesa Santa Maria in Fontibus, nel centro storico, ad Albenga l’Unione Cattolica Artisti Italiani presenta il concerto dei Pentatrè.

Il trio musicale composto da Paola Arecco al pianoforte, Gianni Golfo al flauto traverso e Elisabetta Vosilla alla voce offrirà uno spettacolo di alto livello che ha già riscosso il favore del pubblico e della critica in diverse occasioni.

In concomitanza con l’evento la vicina sede dell’UCAI, in piazza delle Erbe, sarà aperta dalle ore 15 per quanti vogliano conoscere meglio le iniziative e la realtà di un’associazione che ha come scopi la diffusione dell’arte e della cultura di stampo cattolico nel territorio.