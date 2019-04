“I pellegrini in viaggio” – Accampamento didattico con La Medioevale

Per il settimo anno consecutivo si riconferma l’appuntamento con i pellegrini che direttamente dal ‘200 fanno tappa ad Albissola Marina per ospitare il pubblico in una finestra nel tempo che consentirà di affacciarsi alla magia del Medioevo. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio con il Gruppo Storico La Medioevale di Savona la storia si fa viaggio grazie all’allestimento di un accampamento del XIII secolo nel Parco Puccio.

Rinnovando un appuntamento ormai consolidatosi e atteso da famiglie e avventori di ogni estrazione, realizzato con il patrocinio del Comune e della Regione Liguria, La Medioevale torna nella già ricca cornice di “Albissola Comics”, dedicando come d’abitudine il venerdì mattina alle scolaresche in visita guidata e proponendo negli altri giorni della manifestazione un tuffo nel passato alla scoperta della vita dei viaggiatori del Duecento.

Un’attenta ricostruzione filologica attraverso un accurato studio delle fonti storiche ridarà vita ad una compagnia di pellegrini in viaggio nel pieno del XIII secolo alla volta della Città Santa e in sosta ad Albissola Marina, al secolo Alba Docilia: con i pellegrini pronti ad ospitare e guidare i visitatori tra le loro tende e le loro attività l’accampamento diviene un autentico museo interattivo in cui immergersi.

L’accensione del fuoco con acciarino e antiche tecniche, la tessitura di trame e passamanerie al telaio, la mostra di armi e armature e il loro utilizzo sono solo alcune delle attività che animano l’accampamento medievale, insieme ad una tavola imbandita rigorosamente con le pietanze consumate nel Medioevo, una cucina che segue attentamente le ricette dell’epoca e ad una tenda in cui i giochi da tavola raccolti e raffigurati da Alfonso X, minuziosamente riprodotti dai rievocatori del gruppo storico, saranno a disposizione di quanti vorranno cimentarsi nei giochi in voga nel Medioevo.

Sarà possibile per grandi e piccini assistere dal vivo alla lavorazione del ferro grazie ad una forgia artigianale ricostruita secondo le fonti storiche e alla perizia di un fabbro pronto a svelare gli antichi segreti del fuoco e dell’acciaio.

Cavalieri, mercanti, dame, frati e mercenari, tutti uniti nel cammino e nella sosta, si preparano dunque ad aprire il proprio accampamento ad un pubblico che negli anni continua a rinnovarsi e a confermare il successo dell’iniziativa. Per un lungo fine settimana la modernità è bandita dal Parco Puccio e tutto è studiato per restituire ad Albissola Marina, che già ospiterà negli stessi giorni l’eccellenza dell’arte del fumetto italiano, un angolo di Medioevo.