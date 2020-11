“I passi di una Chiesa nella luce degli Atti degli Apostoli”: incontro con il vescovo Marino

Savona. Venerdì 4 dicembre alle ore 21 su YouTube prosegue la Scuola della Parola, condotta da monsignor Calogero Marino, che quest’anno ha come tema “I passi di una Chiesa nella luce degli Atti degli Apostoli”.

A causa dell’emergenza sanitaria e per decisione del vescovo e del Collegio dei Consultori l’iniziativa di preghiera non si svolge in presenza ma viene trasmessa in diretta sul web il venerdì sera.

Questo il calendario dei prossimi incontri: 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 22 maggio (veglia di Pentecoste).