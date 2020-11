I nuovi mercati e la comunicazione social a “Stile Artigiano 2020”

È tutta “al digitale” l’edizione numero sedici di “Stile Artigiano”, iniziativa realizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova, in linea con le normative in materia di Covid-19 e in attesa di tornare nelle piazze e vie liguri l’anno prossimo.

Le imprese partecipano virtualmente all’agorà dell’eccellenza ligure, una vetrina appositamente creata sul sito web YouLiguria.it e in cui i visitatori possono ammirare e acquistare i prodotti delle imprese, servendosi anche della comoda consegna a casa.

La navigazione è facilitata dalla suddivisione per province e dalle cinque aree tematiche Artistico, Agroalimentare, Moda/Accessori, Bellezza/Benessere e Ristorazione, al cui interno sono evidenziate le imprese del marchio Artigiani in Liguria. Inoltre ogni giorno i riflettori sono puntati su imprese di settori diversi come una sorta di “apertura simbolica” delle finestre di un calendario virtuale dell’Avvento artigiano.

Mercoledì 2 dicembre ci sarà un doppio appuntamento. Alle ore 17 Fulvio Santorelli, direttore commerciale aziende food and beverage e responsabile sviluppo nuovi mercati, tratterà proprio di quest’ultimo argomento nell’incontro “Nuovi mercati per le aziende artigiane liguri”, in cui evidenzierà la grande opportunità dei nuovi mercati se le imprese arriveranno preparate ad affrontarli.

Alle ore 18 l’art director Cristiano Gatto spiegherà “La comunicazione del prodotto sui social nella vendita online). I temi trattati saranno l’individuazione del proprio core business e target a cui rivolgersi e la coerenza della comunicazione (ragione sociale e concept).

Inoltre si parlerà di come realizzare in modo autonomo fotografie o immagini da caricare sui social (categorizzazione del prodotto, scelta del tone of voice drammatico, brillante, solare, romantico, suadente, etc.), utilizzo degli sfondi (ambientazione), focus, scelta di sottofondi musicali per Instagram stories; modalità e tempi di esposizione sui social media; definizione di un piano editoriale; dirette social (come e perché farle).

“Stile Artigiano” consente dunque di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane e virtualmente diventare artigiani per un giorno. Uno spazio del sito è dedicato alle lavorazioni dell’artigianato ligure d’eccellenza e sono previsti incontri in diretta con maestri artigiani per assistere alla realizzazione dal vivo di un manufatto.

Non meno importante è la crescita delle competenze delle imprese e la diffusione della cultura dell’artigianato. Per questi motivi l’edizione digitale 2020 di “Stile Artigiano” punta anche su un interessante calendario di seminari virtuali in cui vengono affrontati, tra gli altri, i temi del digitale, dei social media e dell’immagine per raccontare il mondo dell’impresa a 360 gradi.

