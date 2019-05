I Necrodeath al The Tube

Un totale di cinquanta candeline per i Necrodeath, da spegnere su una torta dal gusto forte e deciso dell’heavy metal. Sabato 11 maggio la storica band genovese festeggerà al The Tube di via Famagosta i trent’anni della pubblicazione del suo secondo full lenght “Fragments of Insanity” e i vent’anni del suo successore “Mater of all Evil”, entrambi annoverati ancora oggi fra gli album più apprezzati della sua discografia.

Formati a Genova nel 1984 dal batterista Marco “Peso” Pesenti e dal chitarrista Claudio Bonavita, i Necrodeath si affermano presto come una delle band più importanti del panorama nazionale e non, facendosi conoscere anche all’estero. Freschi della pubblicazione dell’ultimo “Defragments of Insanity”, metaforicamente riallacciato al suo storico predecessore, il gruppo ha avviato una serie di date promozionali che include anche Savona.

In apertura i genovesi Hate, tornati in attività dopo la loro recente reunion, e i savonesi Last Rites. A seguire dj set.