I Nati da un Sogno portano in scena “I vestiti nuovi dell’imperatore”

Domenica 1 dicembre alle ore 16:30 alle Officine Solimano di Savona la Compagnia Stabile Nati da un Sogno portano in scena “I vestiti nuovi dell’imperatore”, testo di Marta Arnaldi con costumi di Monica Radaelli, scenografie di Emanuela Borra, disegno luci di Massimo Botta e per la regia di Roberta Bonino e Andrea Chiovelli.

Un re vanitoso, una società opportunista, un bambino sincero: una divertente fiaba antica che parla il linguaggio di oggi, che incanta ed educa ai valori della verità e mette in guardia sul culto dell’apparire. La fiaba parla di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore, e in particolare del suo abbigliamento. Un giorno due imbroglioni giunti in città spargono la voce di essere tessitori e di avere a disposizione un nuovo e formidabile tessuto, sottile, leggero e meraviglioso, con la peculiarità di risultare invisibile agli stolti e agli indegni.

I cortigiani inviati dal re non riescono a vederlo; ma per non essere giudicati male, riferiscono all’imperatore lodando la magnificenza del tessuto. Col nuovo vestito sfila per le vie della città di fronte a una folla di cittadini i quali applaudono e lodano a gran voce l’eleganza del sovrano, pur non vedendo alcunché e sentendosi a loro volta segretamente colpevoli di inconfessate indegnità. L’incantesimo è spezzato da un bimbo che, sgranando gli occhi, grida con innocenza: “ma il re non ha niente addosso!”.

Biglietto: € 5 i bambini, € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati ARCI).