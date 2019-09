I Nati da un Sogno inaugurano la nuova Academy

Era il loro “sogno dei sogni” ed ora sta per diventare realtà: sabato 21 settembre dalle ore 16 i Nati da un Sogno inaugurano infatti la loro nuova Academy in corso Giuseppe Mazzini 125r a Savona. L’associazione culturale e compagnia teatrale, attiva dal 2004 e organizzatrice dell’evento annuale Savona Città dei Bambini, si trasferisce dalla sua attuale sede in via Mentana e si appresta a celebrare un giorno storico per i suoi soci e amici con una grandiosa festa.

Finisce così una lunga attesa e la faticosa ma appagante fase di risistemazione e ammodernamento della struttura sita nei pressi dell’Asilo nido delle Piramidi e del ponte sul torrente Letimbro. “Cercavamo un nuovo spazio da due anni – racconta la direttrice artistica, regista e coreografa Roberta Bonino – la Nati da un Sogno Academy ci dà modo di svolgere tutte le nostre attività in locali finalmente più grandi e in una posizione più visibile e accessibile sia a coloro che sono già iscritti sia ai futuri”.

“Abbiamo ricevuto diversi pareri positivi su com’è fatta la struttura – dice Bonino – del resto è di recente costruzione ed è fatta molto bene. Chi verrà a trovarci sabato prossimo avrà una bella sorpresa e in particolare a chi ha visto ‘Flash Dance’ sembrerà di rivivere la magia del film”.

Inoltre con questa nuova “casa” si concretizza l’idea dell’associazione di rendere fruibile la propria sede anche ad altre realtà: “Abbiamo ricavato uno spazio per gli abiti di scena nostri e dell’Anteas – spiega la direttrice artistica – la costumeria e due sale prove saranno a disposizione delle associazioni o compagnie che ce ne faranno richiesta”.

Nuova sede vuol dire anche corsi in più. Nasceranno il corso di Musical Junior per i ragazzi delle scuole medie e quello di yoga, che l’anno scorso l’associazione ha sperimentato e che è stato apprezzato molto dai partecipanti; si consoliderà il tip tap per tutti grazie all’insegnante Giovanna Badano; ci saranno gli NdS Singers, ovvero il canto corale musical per grandi e piccoli a cui i Nati lavorano da tanto tempo; un laboratorio di scenografia; il teatro gioco in inglese con lezioni interattive per i bambini e giochi di società per i ragazzi e molto altro ancora.

In più nella nuova sede ci sarà un interessante punto di book crossing con libri per grandi e piccoli.