I Musicali Seriali in concerto a “La Canzone di Serenella”

Sabato 19 gennaio a partire dalle ore 20 debutteranno in città i Musicali Seriali, band savonese nata nel 2017 con l’idea di proporre un viaggio attraverso la musica italiana, spesso sottovalutata o dimenticata.

Rileggendo il tutto in chiave rock il repertorio comprende le canzoni di alcuni grandi della musica italiana, tra i quali Vecchioni, Finardi, Bennato, Ranieri, Rino Gaetano, Zucchero, Lucio Dalla, De Gregori, Graziani, Battiato e molti altri. Il quartetto è formato da Innocente “Ce” Civelli, voce e chitarra, Simone Perata, basso e voci, Fabio Ferrero, chitarra, e Umberto Spitale, batteria.

La cucina dei Serenella sfornerà un buffet di piatti freddi e caldi della tradizione ligure all you can it a 12 €.