I Mojo Ramblers in concerto a “La Canzone di Serenella”

Primo appuntamento di agosto in giardino con cena, aperitivo e concerto. I Mojo Ramblers riproducono on stage le sonorità degli anni ’70 in un repertorio di cover in cui convivono personali riletture di tirati brani rock (da Neil Young ai Creedence Clearwater Revival, solo per citarne alcuni), numeri dall’impronta folk e blues (da Crosby, Stills, Nash & Young e Bob Dylan a Johnny Cash), una forte predisposizione all’improvvisazione e sognanti divagazioni psichedeliche.

Vi aspettiamo, per chi volesse cenare alla carta, dalle 19:30: la nostra cucina è pronta ad accogliere le vostre richieste. È gradita la prenotazione telefonica.