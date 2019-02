I Maniaci d’Amore in scena con “Biografia della peste” allo Spazio Bruno

Prosegue il focus sulla compagnia Maniaci d’Amore della Kronostagione. Dopo il successo de “Il nostro amore schifo” e il record di partecipazioni al laboratorio di scrittura gratuito che si è svolto presso la sede di Kronoteatro, sabato 16 febbraio allo Spazio Bruno in via Dante Alighieri 1 andrà in scena “Biografia della peste”, premio di drammaturgia “Il centro del discorso” 2011.

I Maniaci d’Amore sono ad oggi una delle più interessanti realtà del teatro contemporaneo italiano, formatasi nel 2009 grazie al connubio artistico tra Luciana Maniaci e Francesco d’Amore, attori, formatori e drammaturghi. “Biografia della peste”, scritto e interpretato da Luciana Maniaci e Francesco d’Amore, è uno spettacolo psicotico e magico, una riflessione sull’individuo e sulla comunità, sulla parzialità dell’esistenza, sulla necessità di chiamare ogni cosa col proprio nome, sul coraggio e la follia.

In un luogo spento dominato dalla lamentela e dalla ristagnazione un giorno un ragazzo viene investito da un’auto e muore sul colpo. Sarà questa la sua unica occasione per lasciare finalmente il paese. Prima di trapassare Crisostomo torna a casa per informare la madre di essere morto e di dover raggiungere l’aldilà ma lei è perentoria: “È impossibile! Noi, a casa nostra, morti non ne abbiamo avuti mai! Ti sembriamo una famiglia di morti?”.

Nel villaggio tutti sono privi di vita eppure dichiararsi morto è una vergogna. Chiunque si macchi di questa colpa tenta di insabbiare la cosa, di far finta di nulla. Al ragazzo tutto questo non importa, vorrebbe attraversare il varco e andare oltre ma la madre glielo impedisce. Intanto lo scandalo si diffonde nel paese in cui morire non è concesso. Chi ha messo in giro la voce che il figlio è morto?

Apologo sulla vita e sulla morte o esplicitazione di una scioccante e “radicale” pulsione alla fuga, “Biografia della peste” è soprattutto uno spettacolo sulla voglia di cambiare, sempre e comunque. La voglia di immaginare un futuro migliore, ovunque sia.

