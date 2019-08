I Love Music Special Edition – Premio “The voice on air” 2019

Sabato 31 agosto a Finale Ligure torna “I Love Music”, l’evento legato al Premio “The voice on air” che assegna il Golden Award alle migliori voci del panorama radiofonico nazionale. Sarà un’edizione speciale: da piazza Vittorio Emanuele II ci si sposta infatti al locale storico El Patio, sul lungomare, che ne può premettere lo svolgimento con numerosi ospiti e interventi fino a mezzanotte e mezza, ovvero oltre il consueto orario stabilito per i luoghi pubblici, e ci si potrà divertire e ballare in compagnia dei vari dj che si alterneranno alla consolle.

Nell’edizione 2018 si sono aggiudicati il Golden Awards “The Voice On Air” Luisella Berrino di Radio Montecarlo e Federico l’Olandese Volante, disc jockey e conduttore televisivo che esordì a RMC passando poi a Rai Radio 2, Radio 105, RTL 102.5, R101 e infine TeleRadio Norba. Proprio Federico Van Stegeren (vero nome dell’Olandese Volante) parteciperà all’edizione di quest’anno: alle ore 18:30 al New caffè Moroni presenterà infatti il suo terzo libro “Il cartello Olandese”.

Poi ci si sposterà sul palco del discoclub El Patio, dove alle ore 21 prenderà il via lo show musicale “The best disco in town” con la migliore musica anni ’70, ’80 e ’90 proposta dai dj set di Ekaterina, dj Roberto Tirelli, Max dj Crippa e il giovanissimo dj AB.

Alle 22 si terrà la premiazione di tre voci: Alex Peroni, attualmente speaker di Radio Number One, voce storica di Radio 105, RTL102.5 e Radio 2 e conduttore di Sanremo Rock 2017, Gianni Riso, disc jockey, cantante, conduttore televisivo, attualmente voce di Radio Zeta, ex RTL 102.5 e R101, e Gianni De Berardinis, disc jockey, produttore discografico, presentatore televisivo, autore musicale e talent scout italiano. Premieranno Stefano Senardi, produttore discografico, direttore artistico e consulente di programmi televisivi (X-Factor, Top Dj, Che tempo che fa, Festival di Sanremo) e Sergio Oreglio, direttore commerciale di EKO Music. La serata sarà presentata da Luca Cevasco di Radio Nostalgia.