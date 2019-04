I London Valour rendono omaggio a Fabrizio De André al Teatro Sacco

Nel ventennale della morte di Fabrizio De André sabato 6 aprile alle 21 al Teatro Sacco la band London Valour rende omaggio al grande Faber con un concerto che apre gli spettacoli di primavera. Si esibiranno Matteo Troilo (voce e chitarra), Andrea Bono (chitarra solista, voce e cori), le violiniste Benedetta Bollo e Valeria Saturnino, il bassista Fabio Gandini) e il percussionista Enrico Bovone.

Il tributo nasce nella primavera 2016 e unisce alcuni musicisti liguri provenienti da diversi generi musicali, cantautorale e classico, pop rock, fusion, progressive, ma tutti uniti dalla passione per l’immenso Faber. Molti riconoscimenti e successi sono stati ottenuti da questo tributo che ha già al suo attivo numerosissimi concerti, quasi tutti andati sold-out, che sono il premio ed il riconoscimento migliore che una band può desiderare.

Molti brani proposti seguono l’arrangiamento della PFM, altri rielaborati in chiave semiacustica, ma mantenendo sempre l’essenza originale. Oltre due ore di concerto, per un viaggio emozionante dentro la musica e le poesie di Fabrizio De Andrè, in un clima di condivisione ed amicizia, proprio com’era nello stile di Fabrizio. Durante la serata non mancherà la possibilità di canzoni a richiesta del pubblico, che la band sempre molto generosamente cerca di accontentare. Si può dire un’autorevole band che rende giustizia a Fabrizio De Andrè.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza il Teatro Sacco ha una disponibilità di posti a sedere limitata e pertanto è molto gradita la prenotazione.