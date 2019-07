“I live – Non ti lascio da sola” contro la violenza sulle donne nei locali da ballo

Si intitola “I live – Non ti lascio da sola” il progetto avviato dalla European Security Service di Pietro Ingrassia di Somma Lombarda (Va) e che sarà presentato giovedì 1 agosto alle 21 all’Ocean Bay Club Beefly di Marina di Loano. La serata è organizzata da Liguria Giovane, dalla referente ligure de “I Live Panta Rei” Monica Caccia e dall’Associazione Panta Rei di Robbio, presieduta da Massimiliano Ioppolo, che vanta una lunga esperienza nel settore della security in numerosi locali notturni di Milano e della Riviera Ligure. L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

Il progetto è stato predisposto in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano e si pone l’obiettivo di promuovere la figura dell’addetto alla sicurezza quale “difensore” delle donne potenzialmente vittime di molestie. Anche per questo motivo l’associazione sta lavorando a stretto contatto con il SILB, l’associazione italiana dei locali da ballo, affinché il progetto venga proposto a livello nazionale.

Il programma della serata prevede una sfilata di moda organizzata da Nino Tassara e Giacomo Canale, da sempre sostenitori di iniziative simili, in collaborazione con i negozi di abbigliamento Simonini Store di Savona, Loreley di Loano (per i costumi da bagno) e Oltreforma di Loano (per i gioielli) e la ditta di cosmesi Fontana Contarini. All’iniziativa hanno aderito diversi locali del territorio: il Mako e il Time di Genova, La Kava di Bergeggi, Essaouira di Albenga, Le Vele di Alassio, le Rocce di Pinamare di Andora e il Morgana Bay di Sanremo.

“Ringraziamo Le Donatella, Cristina D’Avena, Michele Bravi e l’influencer e dj Ludovica Pagani per i video con cui hanno dato sostegno al progetto – dichiarano gli organizzatori – Speriamo che altri personaggi si uniscano a loro con altri videomessaggi”. I locali e le agenzie di sicurezza che volessero aderire al progetto potranno farlo gratuitamente chiamando direttamente Massimiliano Ioppolo al numero 393 9684898.