I Kutso in concerto a Castelfranco con il “2/4 Acustico Tour”

Venerdì 14 febbraio alle ore 21:30 nella Sala della Botte della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure arriva lo straordinario concerto di San Valentino con i Kutso per il loro “2/4 Acustico Tour”.

Capitanati dalla voce straordinaria di Matteo Gabbianelli, uniscono scherzo e provocazione ad un linguaggio musicale gioiosamente frenetico. La loro musica solare e irriverente è il tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di simpatico disfattismo e smielato sarcasmo. I concerti, veri e propri mix esplosivi di nonsense, disperazione, movimenti inconsulti, invettive e travestimenti estemporanei, trasportano il pubblico in un’atmosfera surreale e divertentissima.

I Kutso si sono classificati secondi tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015 con il brano “Elisa”, entrato in alta rotazione su tutte le radio italiane. A febbraio 2015 esce il loro secondo album “Musica per persone sensibili”, prodotto da Alex Britti. “Elisa”, il singolo sanremese estratto dall’album, vince il Premio RTL 102.5 ed è il primo classificato nella categoria “Indie Music Like” del MEI 2015.

L’1 maggio 2015 il gruppo partecipa a due eventi importanti: a Roma al celeberrimo concerto in piazza san Giovanni e a Bologna in piazza Maggiore al concerto organizzato da Eugenio Finardi. Nel gennaio 2016 sono diventati protagonisti di un video virale che li riprende durante un’accesa diatriba con il ministro Maurizio Gasparri nel salotto della trasmissione “Revolution”, in onda su TV2000.

Nel 2018 è uscito il terzo strepitoso album della band “Che effetto fa”, dopo l’impegno televisivo di Bring The Noise, quiz televisivo in prima serata su Italia Uno, che ha visto i Kutso impegnati in qualità di resident band.

Ingresso: € 8, gratuito per chi cenerà al ristorante della fortezza. Prevendite alla Libreria Centofiori.