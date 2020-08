I Groove Monkey in concerto al Soleluna Village di Albissola Marina

Albissola Marina. Venerdì 28 agosto alle ore 21 il Soleluna Village ospita il concerto dei Groove Monkey, fra le migliori rock blues band in Liguria, nel contesto della rassegna “Agosto Soleluna Live”, ideata dal patron del locale Alex Minetti.

Nella serata ci sarà la possibilità di cenare in spiaggia con menù alla carta di carne e pesce oppure optare per la pizzeria del club. Da molte stagioni il Soleluna è diventato un punto di riferimento stabile per i live estivi nella Riviera di Ponente. Per informazioni e prenotazioni: 019 480285 / pagina facebook Soleluna Village.

I savonesi Groove Monkey sono Matteo Garbarini (voce e chitarra), apprezzato anche dal leggendario produttore Eddie Kramer per le sue interpretazioni delle canzoni di Jimi Hendrix, il bassista Fabio Oliva, e il maestro Filippo Piluso alla batteria. Il concerto sarà un viaggio immaginario musicale lungo tutta la Route 66, toccando i luoghi e le atmosfere dove sono nati blues e rock. Oltre a Hendrix, in scaletta, fra gli altri, gli omaggi a Stevie Ray Vaughan e Albert King, fino a John Mayer e Kenny Wayne Shepherd. Durante il live ci sarà anche una parentesi dedicata a grandi cantautori italiani quali Lucio Battisti ed Eugenio Finardi.

Vincitori del Poppy Contest Festival, scelti come testimonial del rock blues al Savona Rock Festival, tenutosi alla Fortezza del Priamar, i Groove Monkey sono stati anche protagonisti per Radio Savona Sound di una serie di concerti nelle piazze liguri con il live “Guitar of legend”. Invitati all’Alemante Festival, portano nelle piazze anche il loro show dedicato a Lucio Battisti.

Prossimi appuntamenti al Soleluna: il 29 agosto spazio allo gipsy della Banda Tsiga, il 30 agosto serata Cocoon, il 31 agosto “One man live show”, l’1 settembre serata “Night fever” al suono delle cover pop rock dei B3.