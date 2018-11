I grandi musical al Giardino del Principe con i 10 to Broadway

Prosegue “Orizzonti di scena”, il cartellone di spettacoli teatrali che si inserisce nell’ambito del Dreams Festival promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Sabato 11 agosto alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe andrà in scena il concerto musical “10 to Broadway” a cura dell’omonimo gruppo vocale fondato da Angelo Fernando Galeano e Marco Caselle.

I 10 to Broadway sono dieci artisti, ciascuno con una propria peculiarità artistica e con una prestigiosa carriera alle spalle, esperti performer vocali di vari stili oltre che di “Musical Theatre”. Il progetto che prende forma dalle loro voci è un concerto-spettacolo unico nel suo genere.

Ripercorrendo tutti gli stili, dai più old fashioned fino al musical contemporaneo, con le loro voci i 10 to Broadway saranno gli interpreti della più ampia carrellata di brani celebri di grande repertorio che si sia mai vista su un palcoscenico italiano: The Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Rent, Mamma Mia, Sister Act, Les Miserables, Aida, Miss Saigon, Cats, A Chorus Line, Hairspray, Hair, Grease, Evita, The Phantom of the Opera, Wicked.

Questi gli interpreti: Noemi Garbo, Marianna Bonansone, Giulia Dascoli, Chiara Allegro, Teresa Gioda, Valeria Camici, Marco Caselle, Guido Giordana, Gioacchino Inzirillo, Federico Natale. La direzione artistica è affidata al maestro Angelo Galeano (vocal trainer, didatta e blogger) mentre la direzione di produzione è di Marco Caselle (performer, autore musicale, produttore).

Il gruppo vocale è stato fondato da Angelo Fernando Galeano e Marco Caselle dalla condivisione di esperienze complementari, dalla direzione artistica all’organizzazione, dall’insegnamento alla composizione e con molti anni di esperienza nel settore del musical. La loro passione è naturalmente il canto.

“Orizzonti di scena” è una kermesse di spettacoli che si colloca all’interno del Dreams Festival 2018. L’iniziativa, con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna, ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai turisti loanesi una stagione teatrale di alto valore culturale e di intrattenimento, fidelizzando un pubblico amante del teatro e avvicinando i giovani ad eventi dal vivo di alto valore drammaturgico.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che fino al 3 settembre è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24).