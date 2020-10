I Giovani del FAI raccontano le bellezze del centro storico di Castelvecchio

Il Gruppo FAI Giovani della Delegazione di Albenga Alassio organizzerà l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno a Castelvecchio di Rocca Barbena con lo scopo, pienamente condiviso dall’amministrazione comunale, di valorizzare i monumenti e i luoghi più suggestivi del borgo. L’idea è strutturare un percorso che valorizzi appieno il centro storico e le sue bellezze. I visitatori avranno la possibilità di scegliere a quale attività partecipare. Il percorso sarà della durata di circa 1 ora e mezza e accessibile con un’offerta minima di 3 €.

Il percorso, all’interno del centro storico, sarà aperto a tutti i visitatori. L’obiettivo è scoprire la storia del borgo attraverso le sue vie, i palazzi e i suoi elementi architettonici e artistici. Grazie ai ragazzi del Gruppo FAI Giovani i visitatori potranno camminare per le vie alla scoperta delle bellezze che lo caratterizzano e lo rendono unico. Una visita diversa all’aria aperta e alla ricerca del dettaglio e del particolare.

I visitatori si muoveranno in gruppo accompagnati da un volontario. Partendo dal banchetto centrale del FAI, posizionato davanti all’Oratorio Santa Maria Maddalena, il gruppo raggiungerà la Chiesa Nostra Signora Assunta, salirà fino al Castello e tornerà all’oratorio. La chiesa e l’oratorio sono indicati come beni, ovvero luoghi in cui i visitatori saranno accolti da un altro volontario che esporrà loro una visita più dettagliata, per apprezzare al meglio due degli edifici più significativi del borgo.