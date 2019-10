I fumetti protagonisti con il 2° Premio “Città di Varazze – Gallieno Ferri”

Sabato 5 ottobre alla Biblioteca “Eugenio Montale” a Varazze il mondo dei fumetti sarà protagonista nella seconda edizione del Premio “Città di Varazze – Gallieno Ferri”. A due anni dall’intitolazione della principale sala della biblioteca civica a Gallieno Ferri ed a uno dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, il Premio giunge alla seconda edizione.

Oltre alla consegna dei riconoscimenti agli artisti premiati ci saranno laboratori di fumetto per bambini, incontri e dibattiti, distribuzione di stampe e anche una cena aperta a tutti con illustratori e sceneggiatori di Zagor.

“Intitolato al maestro ligure, il premio è destinato ad autori del fumetto che ne abbiano proseguito la grande lezione, quella di un maestro dell’avventura con il dono di far sognare, meravigliare, emozionare i suoi lettori attraverso i suoi disegni”, spiega Andrea Cipollone, consigliere delegato alle Politiche giovanili e alla Biblioteca Civica.

“Ancora una volta la nostra città è protagonista nel mondo della social art ospitando il Premio ‘Città di Varazze – Gallieno Ferri’ nella sala intitolata a questo grandissimo artista – afferma entusiasta il sindaco Alessandro Bozzano – Un premio al fumetto d’avventura, nella fattispecie a coloro che fortunatamente e non senza difficoltà hanno consentito a Zagor il principe di Darkwood, Tex Willer, Kit Carson e Cico di continuare a vivere dopo la dipartita di coloro che li hanno ideati.

Un’eccellenza italiana cui la nostra città si fa magistralmente portavoce e con grande onore diventa il punto di attenzione su un mondo importante come quello del fumetto di avventura, che per generazioni non è stato solo un ‘cult’ ma è diventato anche un diverso modo di interpretare quell’equilibrio sociale e sociologico che da sempre rappresenta l’obiettivo delle nostre comunità.

Con gli artisti premiati ci sarà Davide Bonelli, figlio di Sergio e nipote di Gianluigi, padri naturali di Zagor e Tex con Gallieno Ferri e Galep, l’editore che ha assunto il compito di continuare il loro e nostro sogno e ci onora spesso della sua presenza. Le pistole, la polvere, i cavalli, così come la tranquillità della foresta di Darkwood interrotta dalla ilarità di Ciao saranno ancora una volta protagonisti per un giorno a Varazze”.

PROGRAMMA

Al mattino laboratori di fumetto per bambini e ragazzi diretti da Tino Adamo, Alessia Martusciello e Alberto Aurelio Pizzetti.

Pomeriggio

Conferenze:

“Zagor e…” Incontro con Moreno Burattini;

“Disegnare l’ avventura” Luca Barbieri e Marco Grasso condurranno uno spettacolare incontro con i tanti disegnatori presenti: hanno annunciato la loro presenza Alessandro Piccinelli, Lola Airaghi, Giovanni Tàlami, Marco Verni, il giurato Stefano Biglia e i premiati di quest’anno;

“I novant’anni di Gallieno Ferri”: Moreno Burattini e Graziano Romani ci guideranno nel ricordo della meravigliosa vita dell’uomo e dell’artista con la proiezione di filmati inediti e la partecipazione e le testimonianze di tanti ospiti.

Alle ore 18:30 riceveranno il riconoscimento i fumettisti Stefano Andreucci, Davide Bonelli, Mauro Laurenti, Luigi Mignacco, Michele Rubini e Marco Torricelli (premio speciale), scelti da una commissione di giuria composta da Moreno Burattini (presidente), Curzio Ferri, Luca Barbieri, Stefano Biglia, Tino Adamo, Marco Grasso con il sindaco Alessandro Bozzano, l’assessora comunale alla Cultura Mariangela Calcagno, Andrea Cipollone e Giovanna Oliveri, presidente della Polisportiva San Nazario.

Alla sera cena zagoriana con gli autori.