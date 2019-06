“I due gemelli… veneziani” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “I due gemelli… veneziani”.

da Carlo Goldoni libero adattamento di Natalino Balasso

con Jurij Ferrini e con Francesco Gargiulo, Maria Rita Lo Destro, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Andrea Peron, Marta Zito

regia Jurij Ferrini

produzione Progetto U.R.T. srl

Zanetto arriva a Verona per sposare la bella Rosaura, figlia del rinomato dottor Balanzoni. Zanetto ha un fratello gemello, Tonino, fascinoso criminale. I due gemelli non si vedono da dieci anni ma si assomigliano come due gocce d’acqua. Il caso vuole che Tonino, in fuga dalla legge, si trovi anch’esso a Verona poiché deve ricongiungersi a Beatrice, affidata alle non troppo disinteressate cure dell’amico Florindo… una serie di coincidenze e rocamboleschi scambi di persona daranno luogo ad un trascinante gioco degli equivoci. Meccanismi comici universali, perfetti e sempre funzionanti. Tempi metrici, paradossi e rapidità d’esecuzione. I copioni di Carlo Goldoni sono partiture musicali estremamente concrete e realistiche.I copioni di Balasso anche.