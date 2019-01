“I diritti dei bambini – Trent’anni di Convenzione Onu” è l’argomento dell’incontro in programma giovedì 24 gennaio alle 21 al Centro Esposizioni del MuDA, in via dell’Oratorio ad Albissola Marina. La serata a cura di Maria Campagnoli avrà come ospiti Marina Marchisio, Yuri Pertichini e Paola Toni, tratterà di diritto alla salute, allo studio e al gioco ed è organizzata dalle associazioni La Fornace e Cultura e Solidarietà con il patrocinio del Comune.

I bambini hanno i loro diritti. Sono sanciti, da trent’anni, da una Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sottoscritta dalla quasi totalità delle Nazioni e approvata dall’Assemblea generale dell’Onu il 20 novembre 1989. Riconosce che “bambino e bambina, ragazzo e ragazza, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità, devono crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione” e che “occorre prepararli pienamente ad avere una loro vita individuale nella società, ed educarli nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”. È difficile verificare la reale applicazione della Carta, ma il fatto che esista e che qualcuno provi a darle concretezza è già un buon segno. Come è utile parlarne.

Promotrice dell’iniziativa è Maria Campagnoli, già responsabile di Asili nido e Scuole d’infanzia a Genova; ospiti della serata sono Marina Marchisio, che si occupa di Medicina preventiva di comunità e di Medicina scolastica, Yuri Pertichini, coordinatore della Rete diritti dell’Infanzia di Arciragazzi Liguria, e Paola Toni, esperta di comunicazione e formazione. Si parlerà di dispersione scolastica e di crisi della famiglia, diritto alla salute, allo studio e al gioco. Sono invitati, in modo particolare, insegnanti, genitori e nonni.