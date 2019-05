I cori di Andora e Larvik in concerto per lo spazio espositivo Thor Heyerdahl

I classici dell’opera italiana e della tradizione musicale norvegese al centro di due concerti organizzati dal Comune di Andora e dall’Associazione Amusando per celebrare l’apertura dello spazio espositivo dedicato a Thor Heyerdahl a Palazzo Tagliaferro. L’ala del museo aprirà l’1 giugno alle ore 16 ma già il giorno prima partirà un ricco calendario culturale.

Venerdì 31 maggio alle ore 21:15 il Coro di Andora, diretto da Maestro Massimiliano Viapiano al pianoforte, e il coro Tiolling Sangforening di Larvik, diretto da Eva Therese Johansen, si esibiranno insieme nei Giardini di Palazzo Tagliaferro, accompagnati del corpo di ballo Progetto Danza Alassio, che eseguirà le coreografie di Livia Gaburri. Il concerto inizierà con l’esecuzione degli inni norvegese e italiano. Il repertorio proporrà brani per coro e per coro e solisti. I solisti che si esibiranno con il Coro di Andora sono Francesco Pignataro, Chiara Novaro, Pietro Piovanello, Rossana La Corte e Nicholas Tagliatini.

Sabato 1 giugno alle ore 19:30 il coro norvegese si esibirà nella Chiesa Santa Vergine dell’Accoglienza con la direzione di Eva Therese Johansen e l’accompagnamento al pianoforte del maestro Massimiliano Viapiano.

I due concerti si preannunciano di grande impatto anche per la familiarità e l’apprezzamento reciproco fra le due corali. Ancor prima degli accordi ufficiali firmati nel settembre scorso fra Larvik e Andora i due comuni erano uniti in gemellaggio attraverso la musica, grazie al concorso lirico T.O.S.C.A., promosso dall’Associazione Amusando insieme al Comune di Andora, in collaborazione con il comune norvegese e il sostegno dell’Istituto Thor Heyerdahl.

Il Coro di Andora ha tenuto con successo numerosi concerti sia a Oslo sia a Larvik, tenendo sempre vivo l’interesse su Colla Micheri, seconda patria di Heyerdahl. Inoltre il coro Tiolling Sangforening ha già tenuto tre concerti ad Andora e altri cori norvegesi hanno partecipato a diverse edizioni del Festival Jubilando.