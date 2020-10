I chitarristi rock blues Francesco Piu e Roberto Luti dal vivo alla Raindogs House

Francesco Pìu è un chitarrista sardo che con il suo raffinato mix di blues, funky e soul ha conquistato le platee italiane, europee e nordamericane, anche aprendo i concerti di grandi artisti quali Johnny Winter, Robert Cray, Charlie Musselwhite, Tommy Emmanuel, Dereck Trucks.

Spesso nei dischi e dal vivo si è avvalso della prestigiosa collaborazione del grande Eric Bibb. L’anno scorso ha aperto tutti i concerti nei teatri italiani di John Mayall, grande padre e mito del blues britannico, ed ha pubblicato il bell’album “Crossing”, rilettura originale dei brani leggendari di Robert Johnson.

Roberto Luti è un vero e proprio talento della slide guitar, apprezzatissimo sia in Italia sia all’estero. Ha vissuto per un decennio a New Orleans, assorbendo nelle mani e nell’anima il suono di quella terra. L’incredibile tecnica e la sensibilità unica nel suonare la chitarra gli hanno permesso di entrare in pianta stabile nel progetto musicale e benefico internazionale “Playing for Change”, esibendosi in giro per il mondo al fianco di grandi artisti.

Apertura porte ore 20, inizio concerto ore 21:30. Ingresso 10 € con tessera ARCI. Per prenotare basta inviare un’email inserendo come oggetto “Prenotazione e nome della band”. Solamente nuclei familiari, conviventi, congiunti e autorizzati possono prenotare posti a sedere vicini. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21:30 della sera del concerto.