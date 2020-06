“I capitani coraggiosi” a Castelfranco di Finale Ligure

Torna sul solco della rassegna “Castelfranco Classica” il grande teatro dal vivo in Fortezza.

Giovedì 23 luglio ore 21.30

Capitani Coraggiosi – progetto di Sergio Maifredi

I DIARI – ERNEST SHACKLETON con Igor Chierici e Edmondo Romano

coproduzione Teatro Pubblico Ligure e Fondazione Lorenzo Garaventa

I DIARI – ERNEST SHACKLETON narra l’epica avventura fra i ghiacci antartici di Ernest Shackleton. Il pubblico potrà immedesimarsi nell’epica -e autentica- avventura del comandante che ha creato una vera e propria immagine della leadership moderna.

I DIARI – ERNEST SHACKLETON è uno spettacolo narrazione/musicale interpretato da Igor Chierici e Edmondo Romano (musicista polistrumentista).

28 uomini dispersi fra le coste e i mari antartici fra temperature che oscillano dai -20 ai

-40 gradi sotto zero capitanati dall’unico uomo in grado di salvarli: Sir Ernest Shackleton. Nel giugno 1914 un annuncio sul Times inglese recitava: Cercasi uomini per spedizione rischiosa, freddo estremo, paga misera, lunghi mesi nella completa oscurità, nessuna garanzia di ritorno, onori e riconoscimenti in caso di successo.

Due anni e un mese senza nessun contatto con il resto del mondo… un mondo in pieno conflitto bellico. Due anni e un mese prima su una nave stritolata dai ghiacci e poi su uno scoglio ghiacciato, senza cibo, senza quasi nulla, ma animati da una speranza incrollabile nel proprio Comandante, Shackleton, che, con 5 marinai su una scialuppa, affronterà 1600 km di navigazione a remi nel peggiore fra i mari del mondo riuscendo a salvare sé e i cinque compagni prima, e di lì a qualche mese, al quarto tentativo, a salvare il resto dell’equipaggio lasciato sullo scoglio. Una storia che ancora oggi, lascia stupefatti e pieni di ammirazione e di gioia.

Per lo spettacolo sarà necessaria la prenotazione ai numeri 335 6671370 – 393 3977814 o via email all’indirizzo: forza8eventi@gmail.com

Per quanto riguarda i prezzi: l’ingresso al singolo spettacolo teatrale è di 20 euro. Il costo dell’abbonamento è fissato a 75 euro; inoltre è possibile una seconda formula di abbonamento, chiamato “sostenitore”, al costo di 100 euro.

Anche quest’anno sarà attivata la prevendita degli abbonamenti presso la LIBRERIA CENTOFIORI, Via Ghiglieri 10 a Finale Ligure; Tel. 019 692319.