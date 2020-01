All’Amaranto Bistrot, in via Brunenghi 337, a Finalborgo una libera esplorazione per voce, chitarra acustica e percussioni di canti dell’Italia mediterranea, dal Salento alla Sardegna a Napoli.

I suoni e i silenzi delle nostre campagne si intrecciano alle altre millenarie tradizioni del Mediterraneo e all’ispirazione dei giganti del folk anglosassone, da Nick Drake a Tim Buckley.

Gradita la prenotazione per la cena al numero 3471185039 o 3426857947.