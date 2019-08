“I Burattini Niemen” in scena al Dreams Festival

Continuano gli appuntamenti teatrali del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Lunedì 19 agosto alle ore 21 l’arena estiva del Giardino del Principe ospiterà un nuovo spettacolo de “I Burattini Niemen”.

Eliseo Niemen rappresenta la più antica famiglia di burattinai piemontesi, che da oltre 150 anni porta in giro un repertorio pressoché inalterato allo scopo di far vedere ai giovani quello che era “il divertimento del Gianduja”, unico svago dei loro nonni quando avevano la loro stessa età. Nei suoi spettacoli Eliseo Niemen usa gli stessi burattini e fondali di fine ‘800. Oggi è considerato uno tra i migliori burattinai e maestri d’arte a livello europeo.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23:30 (al sabato sera chiusura alle 24).

Per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare un’email a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via email all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 2632323 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30.