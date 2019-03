I Booridda Rolls in concerto ai Soleluna

Sabato 23 marzo alle ore 21:30 presso i Soleluna i Booridda Rolls, rock band molto attiva in Liguria, propongono una carrellata musicale attraversando cinquant’anni di rock’n’roll e interpretando i grandi classici di Led Zeppelin, AC/DC, Dylan, Van Halen e tanti altri in una chiave personale e moderna, il tutto condito con ironia e coinvolgimento del pubblico, in un live adrenalinico e coinvolgente che vi farà sobbalzare dalla sedia.

I Booridda Rolls nascono nel 2011 da un gruppo di musicisti savonese di lungo corso con l’intenzione di riproporre i grandi classici del rock in chiave personale e offrire uno spettacolo ad alta carica rock. La band è composta da Andrea Garbarini (voce e chitarra ritmica), Alberto Pellero (chitarrista solista), Gianni Briano (basso) e dal 2014 l’amico Giorgio Bellia, già batteria di New Trolls e tanti altri, che arricchisce la sezione ritmica e vocale di ulteriori sfumature. La band ha prodotto nel 2013 un LP dal titolo ironico “Back-a-L.A.”, che richiama sia le origini liguri della band sia il gusto rock angloamericano che ne contraddistingue il repertorio.

L’ingresso sarà libero, eventuali prenotazioni per cena si potranno fare telefonando allo 019480285.