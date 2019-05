I bonsai in mostra al MUDA

In occasione della chiusura dei corsi di studio e svago a cura dell’Associazione Cultura e Solidarietà, tenutisi presso i locali del Muda nel corso di questo anno scolastico sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 è visitabile una mostra sui bonsai a cura dei soci di Ponente Bonsai Savona.

L’associazione è nata dalla passione di un gruppo di amici per la natura e il mondo dei bonsai con i suoi aspetti spirituali e artistici. “Tutti noi siamo legati da un indissolubile amore per la natura, che conseguentemente ci porta ad apprezzare il bonsai nel suo aspetto spirituale e artistico coltivato e affinato nel tempo attraverso l’attiva collaborazione con istruttori nazionali e internazionali”, spiegano i membri dell’associazione.

“Bonsai è per noi impegno, amicizia e uno stile di vita in netto contrasto con la frenesia dei tempi moderni. Per questo abbiamo deciso di costituirci come associazione per permettere ad altri appassionati di avvicinarsi a questa Arte”, conclude Ponente Bonsai Savona.