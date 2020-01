“I Bianchi Liguri incontrano il nostro Mare” – Cena con i piatti della tradizione

Sabato 8 febbraio alle ore 20 alla sede di Ortovero dell’Enoteca Regionale della Liguria i vini bianchi incontreranno la cucina di mare del nostro territorio in una cena speciale a base di pesce della tradizione per una vera esperienza enogastronomica.

Il menù includerà il Cappon Magro, il Totano Ripieno in salsa di Ciliegino e la Tagliata di Tonno crudo marinato agli agrumi. Il piatto principale sarà la Buridda di stoccafisso. Per chiudere in dolcezza la Stroscia e il fiordilatte. Il sommelier presenterà i Vini Bianchi DOP e IGP della Liguria in abbinamento.

Prezzo della serata: € 40 a persona. Prenotazione telefonica obbligatoria: dati i posti limitati e il successo della precedente serata enogastronomica gli organizzatori suggeriscono di prenotare quanto prima.