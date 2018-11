Venerdì 30 novembre alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale di Albenga al secondo piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58, il saggista Pier Franco Quaglieni terrà una lectio magistralis su “I 70 anni della Costituzione: alla radice dei diritti e doveri dei cittadini”.

L’evento organizzato dal Centro Pannunzio Ligure in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Albenga “non vuole essere semplicemente una commemorazione di un fatto accaduto 70 anni fa ma una riflessione culturale e storico politica sui valori profondi espressi dalla Costituzione, che traggono origine anche dalla storia dell’Italia migliore tra il ‘700 e l’800, da Beccaria a Mazzini, da Garibaldi a Cavour”, sostiene Vittoria Barroero.

Oltre a ricordare il momento storico in cui ha preso vita la nostra carta costituzionale il professor Quaglieni proporrà una riflessione sui valori di cui essa è intrisa. Valori ancora pienamente attuali, sebbene talvolta siano disattesi o dimenticati, da cui scaturiscono i diritti e i doveri di ogni cittadino italiano. Verrà inoltre ricordato che le origini storiche della Costituzione trovano la loro matrice nella Resistenza e rappresentano l’atto fondativo della Repubblica come compromesso fecondo e positivo tra forze politiche diverse che trovarono una sintesi per garantire al Paese pace, libertà e democrazia.

Quaglieni, allievo e grande amico di giuristi insigni come Norberto Bobbio, terrà la sua lectio magistralis sul concetto di democrazia come antitesi al populismo odierno, pericolosa espressione di un regime illiberale e potenzialmente liberticida, opposto e incompatibile allo spirito dei Costituenti di 70 anni fa.