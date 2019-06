“Hollywood Burger” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Sabato 27 e domenica 28 luglio al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “Hollywood Burger”.

Di Roberto Cavosi

con Enzo Iacchetti, Pino Quartullo e con Fausto Caroli

regia Pino Quartullo

produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste

In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori; si passano e spalmano sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood. Un inserviente li tratta come fossero intralci, inutili ingombri, ma Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure. Sono due bravi attori ma il destino si è accanito contro di loro: interpreti secondari di capolavori del cinema hollywoodiano – da ‘Il Padrino’ a ‘Casablanca’, da ‘2001 Odissea nello spazio a ’I dodici apostoli’ – i loro ruoli vengono sempre tagliati in fase di montaggio. Con le loro storie, Leon e Burt, attraversano tutta la cinematografia americana e la loro vita, con un crescendo di aneddoti esilaranti, tensioni impreviste, rivelazioni inaspettate, fino ad esplodere in un violento paradossale finale.