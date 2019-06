“Ho scagliato la prima pietra” con Giovanni Cacioppo al Dreams Festival a Loano

Mercoledì 7 agosto, alle ore 21:30, “Ho scagliato la prima pietra” con Giovanni Cacioppo in scena al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

La pièce teatrale vuole essere un’analisi di costume e delle abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattate con chiave ironica. Uno spaccato divertente sull’uomo di oggi, sulle situazioni paradossali della vita quotidiana e sulla dipendenza mediatica, con particolare riferimento all’uso eccessivo dei social network.

Cacioppo, celebre comico di “Zelig” e “Colorado” e attore di film di successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Vincenzo Salemme, calcherà il palco per un’ora e mezza di umorismo travolgente.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.