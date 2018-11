“Histoire du soldat” di Igor Stravinskij in scena allo Spazio Bruno

Giovedì 15 novembre alle ore 11 presso l’aula “Spazio Bruno” della sede di via Dante del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga avrà luogo la rappresentazione dell’opera da camera “Histoire du soldat”, musicata da Igor’ Fëdorovič Stravinskij su libretto di C. F. Ramuz nel 1918. L’iniziativa rappresenta una straordinaria occasione per ricordare il duplice centenario di un capolavoro del teatro musicale novecentesco e della conclusione della Grande Guerra, cui lo spettacolo, nelle intenzioni degli autori, si ricollega.

Già presente nei racconti russi raccolti da Afanasjev la vicenda del soldato che vende il suo violino al diavolo in cambio della ricchezza ma finisce per perdersi nelle peggiori sventure, come afferma Giorgio Pestelli, “testimonia una ferma consapevolezza delle leggi entro cui l’uomo può consumare il suo destino”.

Gli attori formati presso il teatro dei Cattivi Maestri saranno guidati dalla regia di Jacopo Marchisio, attualmente docente di Italiano e Latino presso il “Giordano Bruno”, mentre i solisti del Conservatorio “Giacomo Puccini” de La Spezia suoneranno sotto la direzione del maestro Danilo Marchello. L’allestimento è prodotto dal Teatro dell’Opera Giocosa con la collaborazione dell’Associazione Musicale Rossini e dei Cattivi Maestri.

Lo spettacolo rappresenta anche un’occasione per salutare l’avvio dell’indirizzo musicale presso il liceo. All’evento sono invitati i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato l’allestimento, le autorità della città di Albenga, della Provincia di Savona e dell’amministrazione della Pubblica Istruzione.

HISTOIRE DU SOLDAT

di Igor Stravinsky

Testo di Charles Ferdinand Ramuz

(versione originale integrale del 1918)

ATTORI DELLA COMPAGNIA CATTIVI MAESTRI

Jacopo Marchisio, Sandro Giacardi, Mattia Picollo (attori)

Giada Moretti (ballerina)

SOLISTI CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” DE LA SPEZIA

Michele Puca, violino

Francesco Mercurio, contrabbasso

Veronica Nosei, clarinetto

Nicolò Sergi, fagotto

Lorenzo Cimino, tromba

Michele Marinaro, trombone

Tommaso Scopai, percussioni

Direttore: Danilo Marchello