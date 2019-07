“Hers – Uno sguardo sul tema Arte e Perturbante” di Jane McAdam Freud

L’artista di fama internazionale Jane McAdam Freud, pronipote di Sigmund, torna sabato 3 agosto alle ore 21:30 al Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro ad Andora per inaugurare la mostra personale “Hers – Uno sguardo sul tema Arte e Perturbante”. Durante l’opening è prevista una sua performance con il coinvolgimento diretto del pubblico: un’occasione unica per osservarla all’opera e ricevere stimoli e suggestioni che porteranno alla riflessione sul processo creativo e la fugacità del tempo. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 3 novembre (in estate da giovedì a domenica dalle 19 alle 23).

Cuore della mostra curata da Viana Conti e Christine Enrile è l’installazione “Freud’s Study”, presentata nel 2016 al Wooyang Art Museum of Contemporary Art di Gyeongsangbuk-do, nella Corea del Sud, che rivive oggi nelle suggestive sale di Palazzo Tagliaferro, generando un dialogo fra passato e presente, presenza e assenza, creando una sovrapposizione significativa tra le antichità collezionate da Sigmund Freud e le opere realizzate dall’artista.

Il rosso alle pareti e al pavimento, voluto fortemente da McAdam quale omaggio al sangue della madre, all’utero che l’ha generata, trasformerà una delle sale della galleria civica rispondendo al desiderio dell’artista di dare spazio alla figura femminile che viene qui posta al centro del discorso concettuale. I legami familiari che l’hanno sempre costretta a confrontarsi con il suo passato e una genealogia importante (il bisnonno Sigmund Freud e il padre Lucian Freud) hanno alimentato il suo desiderio di dare spazio alla figura materna sempre posta in secondo piano.

Il visitatore sarà accompagnato a riflettere sul grande valore simbolico di opere quali HERS Mother Earth Architect, che incarna la Madre Terra concepita come architetto dell’universo. Le installazioni riveleranno allo spettatore come la nostra esistenza sia caratterizzata da una componente Perturbante che rimane oscura al nostro essere esperienziale, come il tempo sia un costrutto imperativo e inesistente e come lo spazio sia tutto e niente in quanto ovunque e in nessun luogo in ogni momento.

Jane McAdam Freud utilizza le più svariate tecniche espressive attingendo sia dal mondo della pittura sia della scultura, utilizzando media contemporanei, creando video dagli esiti eccezionali quali HERS, opera realizzata in questi ultimi mesi, per la mostra di Palazzo Tagliaferro, a rappresentare il mutare delle emozioni in rapporto allo scorrere del tempo. La mostra ospita inoltre autoritratti dell’artista in disegno, pittura, modellati con rete metallica, calchi in terracotta, taglio in pietra, fotografie, accostati ai ritratti del padre e del bisnonno, che sembrano provenire da lontano e guardare lontano, avvolti nel silenzio del tempo, affiorati dai meandri della memoria, inquietanti come dei revenant, immersi nell’aura sacrale della grande storia dell’Uomo e della Mente, che li accompagna e li sovrasta.

“Andora è lieta di ospitare nuovamente questa artista di grande valore e donna di raffinata sensibilità che sa calamitare l’attenzione del pubblico con la profondità delle sue opere e stimolarne la riflessione – dichiara l’assessora alla Cultura Maria Teresa Nasi – Con ‘Hers’ ospitiamo una mostra importante che avrà certamente echi in tutta Europa come già accaduto con la precedente ‘Taking Care’, nata proprio ad Andora”.