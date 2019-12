“Heart for Earth – Arte ecosostenibile” nelle vetrine del Priamar

Da domenica 8 dicembre (inaugurazione alle ore 16) a lunedì 6 gennaio dalle 9 alle 18 nelle vetrine del corridoio del Priamar a Savona Real Visual Earth Movement presenta la mostra “Heart for Earth – Arte ecosostenibile”.

Artisti liguri interpretano in modo inedito e in prospettiva ecologista un luogo storico e simbolico di Savona, in cui le tracce del passato remoto e del presente post-industriale e tecnologico convivono felicemente e si contrappongono alla libera forza degli elementi della natura, creando un luogo – altro in cui il visitatore può intraprendere una propria ricerca degli equilibri tra la natura stessa e l’intervento dell’uomo.

La cittadella, poi fortezza, prigione e ora spazio aperto per la cultura e la ricognizione del paesaggio urbanizzato, diventa metafora di un percorso interiore: alla fine del percorso artistico il visitatore si ritrova nel cuore della bellezza architettonica del monumento e prova nuove suggestioni anche nelle testimonianze del passato industriale della città.

Gli allestimenti con le opere in legno, ceramica, vetro e metallo di Gianluca Cutrupi, Rosanna La Spesa, Paolo Pastorino, Lorenza Rossi Lasab e Roberto Scarpone sono tramite e mediazione in questo percorso di ricognizione.