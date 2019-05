HB Run “Tutto è cuore e testa” per gli Amici della Cardiologia

Sabato 1 giugno a Loano si svolgerà la prima edizione della HB Run “Tutto è cuore e testa”, manifestazione sportiva organizzata dall’asd Il Corpo di Pietra Ligure con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune: un urban trail di 9 km con 400 metri di dislivello positivo e una camminata non competitiva da 5 km.

L’evento prenderà il via alle 8:30 in piazza Italia con l’iscrizione, il ritiro dei pettorali e la consegna dei pacchi gara per gli atleti che parteciperanno alla corsa. Per i runner è previsto il deposito borse e punti di ristoro lungo il percorso e al traguardo. Alle 10 da viale Azzurri d’Italia prenderà il via la HB Run da 9 km, alle 10:15 la camminata non competitiva da 5 km.

A partire dalle 11 si terranno sessioni di fitness gratuite a cura della palestra Il Corpo. Durante la mattinata il neuroradiologo Giuseppe Ganci e la cardiologa Anna Maria Nicolino dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure saranno disponibili a rispondere a rispondere alle domande e alle perplessità della cittadinanza. Alle 13:30 in piazza Italia si terrà la premiazione dei primi tre uomini e delle prime tre donne che taglieranno il traguardo. L’iscrizione al trail ha un costo di 10 €, quella alla camminata 5 €. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Amici della Cardiologia.

La manifestazione fa da corollario al corso multidisciplinare “Heart disease and stroke” in programma venerdì 31 maggio al Loano 2 Village e organizzato dalle strutture complesse di Cardiologia e Neuroradiologia del Santa Corona sotto la direzione scientifica del neuroradiologo Giuseppe Ganci, della cardiologa Anna Maria Nicolino e del tecnico di radiologia medica Marta Vitali.