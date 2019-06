“Hansel e Gretel” del Teatro dell’Erba Matta apre la Corte delle Nuvole

Dal 26 giugno al 28 agosto con appuntamenti settimanali il mercoledì sera in piazza della Vittoria alle ore 21 si tiene la XXVI edizione della “Corte delle Nuvole”, rassegna dedicata ai bambini e organizzata dal Comune di Spotorno con la collaborazione del Teatro dell’Erba Matta – I.so. Cooperativa sociale.

La kermesse inizierà con lo spettacolo del Teatro dell’Erba Matta “Hansel e Gretel”, ricco di canzoni e musica. Dalla fiaba più “commestibile” dei fratelli Grimm, in cui la carestia si mescola con l’ingordigia e l’elemento conduttore è l’assenza – presenza di cibo, è nato questo spettacolo dal sapore “antico” e “povero”. L’habitat di Hansel e Gretel, i due fratellini protagonisti di questa storia, e di tutti gli altri personaggi del racconto è la miseria. Tutti inseguono “tre soldi” che fanno disperare chi li possiede e rappresentano l’illusione della ricchezza materiale, e al tempo stesso la frustrazione di non poter masticare delle briciole di pane.

Allora la fantasia ha il sopravvento e si intravedono nel bosco, come un miraggio, grandi case di cioccolata e marzapane, si corre il rischio di essere mangiati da vecchie affamate e malintenzionate, si cerca di sognare e si comincia a cantare… per dimenticare. È in questo contesto drammatico e assurdo che il Teatro dell’Erba Matta ha realizzato uno spettacolo comico, pieno di vita e musica, tanta musica, tutta cantata dal vivo. È in questo contesto drammatico ed assurdo che il teatrino dell’ Erba Matta ha realizzato uno spettacolo comico, pieno di vita e musica, tanta musica, tutta cantata dal vivo.

Quasi in un magico gioco di metamorfosi tutti i personaggi, pupazzi in lattice e gommapiuma oppure maschere dello stesso materiale indossate con rapidità e trasformismo, fuoriescono dagli oggetti accatastati sopra un carretto posto al centro della scena. Il boscaiolo e la matrigna dormono in una tinozza come la casa di cioccolata uscirà da un pentolone ed altre sorprese in un continuo stimolo all’immaginazione e alla curiosità di chi assiste all’ora di rappresentazione e divertimento.