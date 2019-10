Halloween Party al Centro Polifunzionale Le Officine

Il Centro Polifunzionale Le Officine è lieta di invitarvi alla festa da “brivido” per celebrare la festa di Halloween con “La notte più tenebrosa dell’anno”.

Lo spaventoso appuntamento è per giovedì 31 ottobre a partire dalle 15.30.

Si tratta di un ricco pomeriggio con attività gratuite per tutte le famiglie dove i veri protagonisti saranno i più piccini:

• alle ore 15.30 sono in programma ‘Giochi spaventosi’ organizzati presso il Mc Donald’s;

• dalle ore 16.00 alle 18.00 ‘Crea la tua maschera spaventosa’ per la sfilata da Bricocenter Savona;

• a partire dalle ore 17.30 vi aspettiamo presso i locali della ASD Semplicemente Danza per la ‘Sfilata’ con premiazione delle maschere più spaventose!

“Dolcetto o scherzetto?!!” per tutto il centro commerciale con vasto assortimento di mostri, spaventosi zombies che si aggireranno per la piazza del Centro, accompagnati da simpatiche streghe!!