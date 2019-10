“Halloween in Cascina” al Rifugio La Sciverna

Passa una giornata horrorosa in cascina! Per l’intera giornata di venerdì 1 novembre al Rifugio La Sciverna in località Bandite 5 a Sassello la Biblioteca TarariTararera organizza un gioco di ruolo per ragazzi dai 6 anni in sù e giochi e letture per bambini dai 3 anni.

In contemporanea l’Associazione Cascina Granbego organizza per adulti e bambini un pranzo aperto a tutti con birra, frittelle e caldarroste intorno al fuoco. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica di Alex Raso e degli A Brigà!

Prenotazione obbligatoria per i laboratori entro il 25 ottobre: Donatella 3357477643. Prenotazione gradita per il pranzo entro il 30 ottobre: Alessandra 3490968534. Informazioni: tararitararera.museoperrando@gmail.com / info@granbego.com

Programma

Dalle 11 LA BAITA DEL TERRORE (dai 6 anni)

Accettazione antizombie presentando l’invito dalle 10:30

Gioco di ruolo. Quando la terra è minacciata dagli zombie, solo pochi coraggiosi possono difenderla: vuoi essere tra quelli?

12 euro / bambino. Tutto il giorno.

Iscrizione obbligatoria entro il 25/10. Min 15 partecipanti.

Dalle 11 MINI HORROR (dai 3 anni)

Giornata di divertimento horroroso con giochi laboratori e letture.

7 euro / bambino. Tutto il giorno.

Iscrizioni entro il 25/10.

Dalle 12:30 PRANZO AL RIFUGIO

Pranzo aperto a tutti presso il Rifugio La Sciverna.

15 euro / adulto e 10 euro / bambino. Bevande escluse.

PRENOTAZIONE GRADITA entro il 30/10.

Dalle 16 FRITTELLE, CALDARROSTE E BIRRA

Frittelle, Caldarroste e Birra Artigianale Altavia, rigorosamente intorno al FUOCO!

Dalle 16 fino a sera. APERITIVO IN MUSICA CON A BRIGA’

Musica con ALEX RASO e la sua band A Brigà fino all’aperitivo per terminare la giornata horrorosa con allegria!