Halloween alla Ubik: passa in libreria per uno scherzetto… o un dolcetto!

Ad Halloween vestitevi da libri: la cultura a tanti fa ancora paura! Giovedì 31 ottobre dalle 15 in poi passate alla Libreria Ubik per un spaventoso scherzetto… o un dolcetto!

Bambini, se avete il coraggio passate anche quest’anno a trovarci per affrontare le paurose insidie presenti nella sala eventi della libreria, allestita per l’occasione come un vero e proprio set cinematografico.

Gli attori della compagnia Timoteoteatro vi si nasconderanno, pronti a farvi un “terrorifico” scherzetto… e poi a donarvi un dolcetto!