Halloween a Cena… con Delitto al Lido SPA Resort

“Dolcetto o scherzetto?” Halloween è la notte più spaventosa dell’anno e giovedì 31 ottobre nella splendida cornice del Lido SPA Resort di Albissola Marina andrà in scena una “Cena con Delitto” proprio a tema Halloween. Avvolti da una atmosfera surreale con illuminazione esclusivamente a luce di candela potrete diventare parte attiva delle indagini e aiutare i detective a scoprire il colpevole!

I commensali saranno divisi per tavoli e costruiranno una squadra investigativa per la soluzione del mistero, tra interrogatori e analisi degli indizi che si svolgeranno tra una portata e l’altra del gustoso menù a base di pesce pensato per l’occasione. Ad orchestrare il tutto sarà la famosa compagnia “Invito a cena con delitto L’Originale”.

L’inizio della cena (esclusivamente su prenotazione) è fissato alle 20:30. Alle 23 partirà la serata con i ragazzi del Coconut Albisola con festa in maschera fino alle 3 di notte.

Ecco il menù dettagliato (40 € cad.):

Antipasto: tris di fantasia dello chef (pesce caldi e freddi)

Primo: risotto ai frutti di mare (delicato riso carnaroli ai frutti di mare con vino bianco e pioggia di prezzemolo)

Secondo: trancio alla ligure (pescato del giorno al forno su letto di pomodorini, capperi e olive)

Dolce della Casa

1 bottiglia di vino ogni 4 persone