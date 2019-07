“Habitat” – Party al ritmo del beat ai Golden Beach

Venerdì 2 agosto ai Golden Beach, in passeggiata Eugenio Montale 6, ad Albisola Superiore doppio party tutto da vivere. Prima di iniziare a ballare va in scena un nuovo modo di concepire un appuntamento consolidato. Sono ben 23 anni che ai Golden Beach si balla con stile e prima si mangia divertendosi. È Apericlass 2.0: dalle 21 prende vita un apericena rinnovato nella presentazione, nel servizio e nelle portate. Le isole del gusto sono tante e da ognuna è possibile servirsi più volte.

Dopo cena va in scena “Habitat”, un party decisamente caliente. Il sottotitolo dice più o meno tutto: “The finest hip hop & reggaeton on the spot!”. Ragazze e ragazzi si scatenano al ritmo del beat che fa muovere a tempo il pianeta in questo periodo.

Ai Golden Beach il divertimento inizia presto e finisce all’alba o quasi. Dalle 21:30 infatti c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo di questo spazio. Il format, assolutamente divertente e scatenato, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e pure animata da un intrattenimento che fa divertire. Si sceglie tra menu di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco.