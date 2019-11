Guitar Wolf + UT in concerto al Circolo Raindogs House

Venerdì 22 novembre alle ore 22 al Circolo ARCI Raindogs House a Savona arriva il detonante trio giapponese Guitar Wolf per il tour di presentazione del loro tredicesimo album “Love & Jett”, uscito per la Third Man Records di Jack White! Da oltre 30 anni un’immarcescibile istituzione garage punk, sorta dall’elettricità di Nagasaki.

Fondati in Giappone nel 1987, Guitar Wolf sono un’esperienza rock’n’roll totale. Portano il rock’n’roll alla sua conclusione più estrema con una combinazione unica di volume, distorsione e urla. Uno loro spettacolo è un sovraccarico di energia. Prendendo la loro influenza dal rock’n’roll anni ’50, Ramones, Eddie Cochran, Johnny Thunders, Joan Jett e Link Wray, i Guitar Wolf poi mescolano il tutto in un vortice di rumore.

Guitar Wolf si sono meritati lo status di pionieri del genere garage punk giapponese degli anni ’80 e continuano forti come mai. La band è molto conosciuta per le sue energetiche e furiose esibizioni, un cantato penetrante e uno stile musicale incentrato sul noise con distorsioni furiose. Hanno coniato l’espressione “Jet Rock’n’Roll”, che descrive il loro stile musicale alla perfezione e possiede un sound malizioso e quasi decadente che si ispira allo stile dei Ramones, del rockabilly, del punk classico.

Ingresso 13 € con tessera ARCI