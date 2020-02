“Guitar of Legend” – Le storie e le canzoni dagli anni ’60 ad oggi al Sacco

Sabato 8 febbraio alle ore 21 al Teatro Sacco a Savona va in scena il concerto “Guitar of Legend”: i segreti, le storie, le canzoni, i personaggi della musica soul, rock e blues che hanno infiammato gli animi di tutte le generazioni dagli anni ’60 ad oggi.

Lo spettatore sarà immerso nelle atmosfere di quegli anni grazie ai racconti di Alfa e Mr. Rock, accompagnati dalla musica dei Groove Monkey, che interpreteranno in una maniera unica ed estremamente coinvolgente i classici e non solo della musica, con l’esibizione di brani integrali o accenni, per ricostruire uno squarcio di storia e capire come questi grandi capolavori venivano creati.

Gli speaker radiofonici racconteranno la storia, gli aneddoti, i luoghi di quella musica per un concerto musicoculturale. Il gruppo presenterà brani incentrati molto sul lato chitarristico che hanno scritto la storia del genere rock e blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde.

Si passerà anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre quei riff e temi musicali così importanti per la musica, diventate vere icone musicali e leggenda come The Beatles, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie e anche cantanti e band italiane che hanno saputo rivoluzionarsi o rivoluzionare il panorama musicale di quei periodi quali Battisti, Fossati, De Gregori.

Il tutto per seguire un filone musicale che ricalcherà le origini della musica, dal soul & blues di Robert Johnson (soprannominato “il chitarrista del diavolo”) per arrivare a quei gruppi che hanno fatto da spartiacque tra la musica di oggi e quella del passato.