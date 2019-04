Guido Ferrari presenta “La gioventù perduta 1970 – 1979”

Sabato 27 aprile alle ore 17:30 presso la Libreria Le Torri e alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Ceriale si terrà la presentazione del romanzo storico e autobiografico “La gioventù perduta 1970 – 1979” dello scrittore Guido Ferrari.

Siamo negli anni Settanta, un periodo non certamente facile per la nostra nazione con la crisi economica e petrolifera, la svalutazione della lira, il blocco del mercato dei cambi, il terrorismo e la lotta armata. L’autore preferisce però far rivivere i suoi ricordi sugli aspetti molto più positivi di quel periodo, in particolar modo il rifiorire di veri talenti della musica leggera italiana quali i cantautori Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Antonello Venditti.

Oppure le storiche band quali i Camaleonti, i Dik Dik, i Nomadi, le Orme, i Collage, i Panda, i Matia Bazar, i Delirium, e i grandissimi registi italiani autori di film indimenticabili quali “Amarcord”, ” Fratello sole, sorella luna”, “Il portiere di notte”, “Ultimo tango a Parigi”, “Fantozzi”. Insomma ciò che di più bello l’Italia aveva saputo offrire in quegli ormai lontani.

Grande rilievo viene dato anche agli storici scudetti del Cagliari, della Lazio, del Torino e della Juventus “tutta italiana”, ai trionfi di Giacomo Agostini e Walter Villa e alla straordinaria impresa in Coppa Davis.