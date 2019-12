GrooveJet Dance Band & DJ Set @ The Tube Live Club

Una serata all’insegna del divertimento con una delle band più coinvolgenti della Penisola in cui si potrà ballare, saltare a ritmo di discomusic. Con centinaia di palchi in giro per l’Italia e non solo, i GrooveJet rappresentano uno dei progetti più energetici e versatili nel panorama cover band nazionale.

Tre musicisti, due voci (maschile e femminile) e due ballerine, coreografie, cambi d’abito e la capacità di intrattenere qualunque platea grazie ad un repertorio vasto e in continua evoluzione. Il nome delinea in un certo senso le velleità artistiche dei musicisti.

In scaletta trovano infatti spazio le hit del momento provenienti dal mondo dance, pop, latin, supportate da evergreen e classici intramontabili della musica italiana e internazionale. La parola d’ordine è in ogni caso Groove. Quello che serve a far muovere la gente, farla ballare e divertire. Un concentrato di energia capace di coinvolgere tutti.

Contributo in cassa: con tessera ARCI 10 € ingresso + drink, senza tessera ARCI 10 € ingresso + tessera. Ingresso riservato ai soci ARCI. La tessera ARCI con validità dall’1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 può essere richiesta nella sera di spettacolo al costo di € 10. Ingresso gratuito per i Santa Claus e affini che hanno partecipato alla sesta edizione della Corsa dei Babbi Natale.