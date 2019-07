Green Kids Days e laboratorio di ceramica “La Perla degli Abissi”

Nello spirito del Green Surf Festival, che ha portato a Noli surfisti, ambientalisti e amanti del mare provenienti da tutto il mondo e uniti da un obiettivo comune, la salvaguardia degli oceani e la lotta alla plastica, con i Green Kids Days si riparte dai più piccoli in due giorni, venerdì 19 e sabato 20 luglio.

L’iniziativa, organizzata dalla Polisportiva Nolese Outdoor in collaborazione con SUP Activity Noli e Ceramiche Herisson, è patrocinata dal Comune. “Con i Green Kids Days vogliamo coinvolgere i ragazzi nella protezione dell’ambiente, soprattutto marino, attraverso varie attività legate al mare perché facciano esperienza del rapporto speciale con la natura”, dichiara Marina Gambetta, presidente della sezione Outdoor della polisportiva.

Nel 2018 il simbolo dei Green Kids Days è stata una grande scultura a forma di onda marina creata montando, su una struttura di ferro, circa 800 bottiglie di plastica: l’onda che non vorremmo mai cavalcare. Quest’anno la ceramista Nadia Allario, con l’aiuto di tanti giovani collaboratori, ripristineranno la Perla degli Abissi, il fondale – murales nel sottopasso dalla Spiaggia dei Pescatori, con tanti nuovi pesci di ceramica colorati.

PROGRAMMA

Venerdì 19 luglio

ore 10 – 12:30 Battesimo del SUP. Che emozione scoprire il mare visto da “in piedi” su una tavola… dai bimbi! Impariamo a pagaiare divertendoci!

ore 16:30 Escursione SUP guidata a Nemo’s Garden. Lo conosci l’Orto di Nemo? No, si? Beh, sicuramente per tutti sarà l’occasione per scoprire un mondo sommerso che vuole bene all’ambiente. E poi? Snorkeling: un acquario in mare! Posti limitati: iscrivetevi!

Sede: Baianita – SUP Activity Noli

Info e prenotazioni: Luca 3466054621

Sabato 20 luglio

dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30 Laboratorio di ceramica “La Perla degli Abissi”. Nel sottopasso di Noli si trova uno splendido murales con tanti pesci di ceramica colorati, realizzato nel 2012 dai bambini del campo solare, sotto la supervisione della ceramista Nadia Allario. Oggi, a distanza di sette anni, ripristineremo le parti mancanti, con nuovi pesci di ceramica per renderlo nuovamente una Perla per tutti noi e gli ospiti di Noli. Hai più di 6 anni?? Ti aspettiamo. Posti limitati: iscrivetevi!

Info e prenotazioni: Nadia Allario 3403633643