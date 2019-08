Graziano Piazza interpreta il monologo “Schifo – Dreck” di Robert Schneider

“Odissea – un racconto mediterraneo”, la rassegna di Teatro Pubblico Ligure, prosegue lunedì 12 agosto alle ore 21:15 alla Terrazza sul Mare (in caso di pioggia al Palazzetto dello Sport) ad Albisola Superiore con il monologo “Schifo – Dreck” di Robert Schneider, interpretato da Graziano Piazza e diretto da Cesare Lievi, in coproduzione con Fondamenta Teatro e Teatri.

Un uomo è solo. Vende rose. La sera nei locali. È iracheno, di Bassora. È straniero: faccia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che turba la trasparenza, traccia opaca, insondabile. Senza casa, egli propaga al contrario il paradosso dell’attore: moltiplicando le maschere non è mai del tutto vero né del tutto falso, giacché sa adattare agli amori e agli odi le antenne superficiali di un cuore di basalto.

Lo straniero non ha sé. Giusto una sicurezza vuota, senza valore, che fa del suo essere costantemente altro, in balia degli altri e delle circostanze, l’asse delle sue possibilità. Io faccio ciò che si vuole da me, ma quello non è me–me è altrove, me non appartiene a nessuno, me non appartiene a me… me esiste? Lui, l’extracomunitario, illegale, fuggito dalla guerra del golfo, lo straniero che vende rose, è Dreck (Rifiuto), che insozza e va lavato via, eliminato; è Sad, che in inglese vuol dire triste, ma lui non è triste.

“Odissea – un racconto mediterraneo” si chiuderà durante le Giornate Europee del Patrimonio domenica 22 settembre alle ore 21:15 all’Area Archeologica di Alba Docilia, dove l’attrice Antonella Prenner sarà interprete de “I Greci, i Romani, la Luna e il Cielo”. Si tratta di una nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure che parla delle migrazioni che hanno segnato le origini e la fine del mondo antico, quelle dei coloni greci verso l’Italia meridionale e, mille anni dopo, quelle dei barbari dal nord. I popoli da sempre si spostano, accolti o combattuti, creando altri popoli e nuove culture. La serata è dedicata alla Luna ed alle stelle, guida per chi si sposta per mare e per terra.

L’appuntamento di Alba Docilia rientra nel progetto STAR – Sistema Teatri Romani Antichi, ideato da Teatro Pubblico Ligure e nato in accordo con i Poli Museali Italiani, le Regioni e il Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere il patrimonio archeologico che si affaccia sul Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi.