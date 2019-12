Grazia Scuccimarra è “Una nonna sull’orlo di una crisi di nervi” al Teatro Ambra

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra l’attrice e autrice Grazia Scuccimarra si “trasformerà” in “Una nonna sull’orlo di una crisi di nervi”. Quando si parla di nonne si pensa subito ai centrini di pizzo, al profumo di torta di mele, alle camicie coi merletti e alle confetture fatte in casa. Nonna Papera però esiste solo nei fumetti! La nonna di oggi deve essere aggiornata, tecnologica, perennemente connessa, smart, cool, social, deve essere una babysitter sempre disponibile, una moglie efficiente, informata, moderna…

Ma quanto è difficile?! Chi la capisce la musica trap? Come cavolo funziona la presa USB e soprattutto perché ogni tanto lo smartphone fa partire le telefonate da solo? Se c’è una cosa bella del tempo che passa è che ad un certo punto si ha la libertà di dire quello che ti pare, perché l’età te lo permette. Basta compromessi! Basta buonismi!

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).