“Gravidanzando” – Movimento in Musica

“Gravidanzando” è una piacevole alternativa alle solite attività sportive proposte in gravidanza, un’esperienza rivolta a tutte le donne in dolce attesa. Non è necessario saper ballare: movimento, svago e benessere psicofisico sono alcuni dei benefici portati da questa disciplina, importanti per il controllo sull’aumento di peso e staccare dalla routine frenetica e dedicare del tempo a se stessi e al proprio bambino.

La prima attività svolta insieme al vostro bambino durante la quale ci sarà occasione di creare un legame profondo con il bebè in arrivo. L’iniziativa si terrà presso Semplicemente Danza al Centro Polifunzionale Le Officine a Savona: la lezione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

ostetrica Grazia Agostino 3472494967

grazia.ostetrica@gmail.com