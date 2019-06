Sabato 22 Giugno, alle ore 10:30 presso Castel San Giovanni a Finalborgo, “Gravidanzando: Movimento in Musica in Gravidanza” lezione di prova gratuita in occasione dell’evento “La fortezza del Benessere”.

Per info e prenotazioni:

Ostetrica Grazia Agostino – 3472494967

E-mail: grazia.ostetrica@gmail.com

Sito web: www.ostetricasavona.it